Britse agent gaat in beroep tegen levenslang

De Britse politieagent die levenslang kreeg voor de spraakmakende moord op de jonge Londense vrouw Sarah Everard gaat in beroep tegen zijn veroordeling. De 48-jarige Wayne Couzens ontvoerde de vrouw begin maart toen ze naar huis liep. Vervolgens verkrachtte en vermoordde hij haar. De moord leidde tot grote onrust over de veiligheid van vrouwen op straat. <

Migranten na twee dagen op Noordzee gered

Voor de Belgische kust zijn 24 migranten gered die twee dagen op de Noordzee in een bootje hadden rondgedreven. Ze zaten zonder eten en drinken. Minstens vijf van hen waren er slecht aan toe. De laatste maanden proberen weer meer migranten de oversteek van het Europese vasteland naar Engeland te maken. <

Wüst nieuwe premier Noordrijn-Westfalen

De christendemocraat Hendrik Wüst is zoals verwacht in het deelstaatparlement in Düsseldorf gekozen tot premier van Noordrijn-Westfalen. De 46-jarige jurist volgt de afgetreden Armin Laschet op. Laschet leed als kandidaat-bondskanselier voor de christendemocraten in september een bittere verkiezingsnederlaag. <