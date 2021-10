ABBA gaat ondanks nieuwe muziek toch uit elkaar

De Zweedse popgroep ABBA komt na het nieuwe album, dat komende maand verschijnt, niet meer bij elkaar. In een interview met de Britse krant The Guardian vertelt Benny Andersson (74) dat dit ‘het definitieve einde’ van ABBA is.

Op 5 november verschijnt - voor het eerst in veertig jaar - een nieuw album van ABBA. Donderdag brengt de groep de single Just A Notion uit, vorige maand verschenen de nummers I Still Have Faith In You en Don’t Shut Me Down al. Daarnaast komen er in een speciale nieuwe zaal in Londen concerten met hologrammen van de vier bandleden. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die beweegt en los lijkt te staan.

‘Dit is het en dit is zoals het moet zijn. In 1982 gingen we ook uit elkaar maar toen hebben we nooit gezegd dat het voorgoed voorbij was. Nu is dat wel het geval, het is mooi geweest’, aldus Andersson in The Guardian. De eerdere opsplitsing verliep niet bepaalt amicaal en zorgde voor een lange verwijdering tussen de bandleden. Deze tweede ‘scheiding’ verloopt een stuk vriendelijker, vertelt de zanger.

De concerten met Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson zullen, vanaf 27 mei, nog wel te zien zijn in Queen Elizabeth Olympic Park in Londen. De vier bandleden hebben de concerten al opgenomen.

ABBA werd in 1974 wereldwijd bekend door namens Zweden het Eurovisie Songfestival te winnen met het nummer Waterloo. De band had grote hits met nummers als Dancing Queen, Mamma Mia en The Winner Takes It All.