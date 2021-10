Haarlem biedt tijdelijke opvang op boot

In Haarlem worden vanaf 1 november 106 asielzoekers tijdelijk opgevangen op een passagiersboot in het Spaarne. De gemeenteraad van Haarlem gaf dinsdagavond groen licht voor opvang tot eind maart 2022. De boot meert zondag aan bij een aanlegsteiger aan de Spaarndamseweg, en zal daar worden klaargemaakt voor de opvang door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). <

beeld anp

VodafoneZiggo haalt ook telefoons uit winkels

VodafoneZiggo haalt net als KPN smartphones uit zijn winkels in de regio Amsterdam na een reeks overvallen. ‘Deze maatregel geldt voor filialen met een verhoogd risico op overvallen’, aldus directeur consumentenmarkt Marcel de Groot van het telecombedrijf. Eerder woensdag was een filiaal van VodafoneZiggo op het Bijlmerplein nog doelwit van een gewapende overval. <

Defensie vindt andere locaties voor radar

Het ministerie van Defensie heeft toch meerdere alternatieve locaties gevonden voor een nieuw radarstation in plaats van in Herwijnen. De Tweede Kamer had aangedrongen op een andere plek. In het Gelderse dorp is veel verzet tegen de komst van de radar. <

200 patiënten op ic’s en 7300 besmettingen

Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 200, het hoogste aantal sinds 21 september. In totaal worden er nu 859 mensen behandeld in ziekenhuizen vanwege COVID-19. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7301 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli. <

Den Haag biedt aan daklozen 24 uursopvang

De gemeente Den Haag opent op 4 november een 24 uursopvang voor daklozen in wintertijd. De opvang is ingericht in het voormalige verpleegtehuis Lozerhof en heeft plek voor 160 mensen. Daklozen kunnen er tot 1 april 2022 verblijven. In de Lozerhof werd vorig jaar ook al een winteropvang opgezet vanwege de coronapandemie. <

beeld anp

Tramslachtoffer had alcohol gedronken

De 39-jarige man uit Polen, die vorige week onder een tram in Den Haag zou zijn geduwd en als gevolg daarvan overleed, was op het moment van het tramincident onder invloed van alcohol. Een 15-jarige jongen wordt verdacht van het duwen van het slachtoffer. Hij zit in voorarrest. Het feit dat het slachtoffer alcohol had genuttigd heeft volgens een OM-woordvoerder geen invloed op de verdenking. <

Pels Rijcken stopt met notariële diensten

Advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken stopt met de notariële dienstverlening en gaat verder als advocatenkantoor. Het kantoor van de landsadvocaat doet dat naar aanleiding van de grote fraude die vorig najaar naar buiten kwam. Voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje bleek achttien jaar te hebben gefraudeerd en daarbij miljoenen te hebben buitgemaakt. <

Vier jaar celstraf voor beramen aanslagen

Een Iraanse vluchteling uit Delft is woensdag veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. De rechtbank in Rotterdam acht de 42-jarige Eisa S. schuldig aan het beramen en aanmoedigen van aanslagen in zijn thuisland door verzetsgroepering ASMLA. ‘Terroristische acties waarvoor geen rechtvaardiging bestaat’, oordeelden de rechters. Zij bestempelden ASMLA daarbij ook als een ‘criminele en terroristische organisatie’ waar S. aan deelnam en die hij financierde. <

Ex-medewerker verdacht van miljoenenfraude

Een oud-medewerker van Rijkswaterstaat wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou zijn werkgever voor een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro hebben opgelicht. Op 4 november staat de man voor de rechtbank in Zutphen, waar hij zich moet verantwoorden voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting toen hij ambtenaar was. Rijkswaterstaat deed in 2019 aangifte tegen de man. <

‘Vermoorde tolk stond op evacuatielijst’

De Afghaanse tolk die eerder deze maand in Afghanistan werd vermoord, stond op de evacuatielijst van de Nederlandse overheid. Op 21 augustus werd hij opgeroepen om naar de luchthaven in Kabul te gaan, maar daar kwam hij nooit aan. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. De NOS meldde op 14 oktober dat een tolk die voor de Europese politiemissie EUPOL werkte, door de Taliban was vermoord. <