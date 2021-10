Kabinet zint toch op gerichte energiecompensatie arme huishoudens

Het kabinet broedt toch op een gerichtere compensatie van huishoudens met een laag inkomen voor de hoge gasprijzen. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) gezegd in een debat in de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet om Nederlanders te compenseren voor de hoge energienota die deze winter dreigt.

Eerder deze maand kondigde het kabinet dat pakket aan, ter waarde van in totaal 3,2 miljard euro. Volgens vrijwel de volledige Kamer is het goed dat het kabinet huishoudens tegemoet komt, maar is de regeling te algemeen. D66 en CDA kwamen daarom met een voorstel om, via gemeenten, specifiek arme huishoudens te compenseren. Zij zouden dan een energietoelage moeten krijgen. Dit kost in totaal 200 miljoen euro en zou uit het bestaande budget voor de maatregelen komen.

Vijlbrief zei in het debat dat het kabinet het doel van het voorstel ondersteunt. ‘We moeten alleen kijken of we ‘m kunnen uitvoeren en of we ‘m kunnen dekken’, aldus de bewindsman. Het kabinet voert gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de vraag of gemeenten dit wel kunnen regelen met inwoners. Ook wil het kabinet nog kijken waar het geld voor zo’n gerichtere compensatie vandaan zou moeten komen. Het kabinet hoopt volgende week al duidelijkheid te geven over het nieuwe plan.

D66-Kamerlid Alexander Hammelburg vroeg van zijn partijgenoot Vijlbrief wel de ‘garantie’ dat er iets wordt geregeld voor ‘die allerarmsten die echt door hun hoeven zakken’. Ook GroenLinks en PvdA willen dat het kabinet vooral arme huishoudens met slecht geïsoleerde (huur)huizen helpt. De linkse partijen vroegen het kabinet om alternatieve voorstellen te presenteren ‘om deze groep gericht te bereiken’.