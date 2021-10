Trudeau bezoekt vrijdag de Kamers en Rutte in het Torentje

De Canadese premier Justin Trudeau komt vrijdag naar Den Haag voor een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer en demissionair premier Mark Rutte. Hij zal ook een aantal andere locaties in Nederland aandoen die onder meer te maken hebben met het klimaat en de Tweede Wereldoorlog.

Trudeau begint zijn dag in Nederland met een gesprek in de Ridderzaal met de voorzitters en een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer. Ook bezoekt hij met prinses Margriet de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.

Later vrijdag meldt Trudeau zich bij Rutte om het te hebben over ‘de goede relatie tussen Canada en Nederland, ontwikkelingen op het gebied van handelsrelaties en investeringen, klimaat en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid’, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Verder staan een gesprek met studenten en een werkdiner op het programma.

Trudeau sprak in de aankondiging van het bezoek van een ‘sterke en dynamische relatie’ tussen de twee landen, gevormd door ‘onze banden tijdens WO2, hechte banden tussen mensen onderling en een gedeelde toewijding aan democratie, klimaatbeleid, mensenrechten en gelijkwaardigheid’.

Na het bezoek aan Nederland reist Trudeau door naar Rome voor de G20-top, dit weekend. De maandag en dinsdag daarop woont de Canadese premier de klimaattop COP26 bij in Glasgow. Op beide bijeenkomsten kunnen de twee regeringsleiders elkaar weer tegenkomen, want Rutte is daar ook aanwezig.