Amerikaanse beurzen omlaag door onzekerheid over belastingen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers vragen zich af wat er met de belastingen gebeurt voor bedrijven en miljardairs nu de onderhandelingen over de investeringsplannen van president Joe Biden voortduren. Verdere kregen handelaren een stortvloed aan bedrijfsresultaten te verwerken, waarbij die van techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet in de smaak vielen.

Softwareconcern Microsoft kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en vooruitzichten dankzij zijn clouddiensten en werd beloond met een plus van 4,2 procent. Alphabet meldde een recordwinst en cijfers die hoger uitvielen dan analisten hadden voorspeld en won 5 procent.

De twee zwaargewichten zorgden ervoor dat techbeurs Nasdaq vlak sloot op 15.235,84 punten. De Dow-Jonesindex leverde 0,7 procent in op 35.490,69 punten. De breed samengestelde S&P 500-index ging 0,5 procent omlaag tot 4551,68 punten.

Twitter

Ook onlineberichtendienst Twitter kwam met cijfers. Die vielen minder in de smaak, want het aandeel ging haast 11 procent omlaag. Frisdrankproducent Coca-Cola voerde de winst en omzet op, geholpen door de versoepeling van de coronamaatregelen en heropening van de horeca in veel landen. Ook werden de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd. De koers van Coca-Cola steeg 1,9 procent. Fastfoodketen McDonald’s presteerde beter dan verwacht, onder meer dankzij hogere prijzen in zijn Amerikaanse restaurants en werd 2,7 procent hoger gezet.

Vliegtuigbouwer Boeing verloor 1,5 procent na een kwartaalverlies door de technische problemen met de 787 Dreamliner, waardoor de leveringen van dat toestel zijn opgeschort. Autoconcern GM daalde 5,4 procent, terwijl de cijfers beter waren dan gedacht. Motorfietsenbouwer Harley-Davidson wist wel te overtuigen met zijn kwartaalbericht en ging 3,6 procent omhoog.

Visa

Creditcardmaatschappij Visa opende de boeken, maar had ook last van berichten over een Amerikaans mededingingsonderzoek tegen het bedrijf. Het aandeel werd een kleine 7 procent lager gezet. Ook chipconcerns Texas Instruments (min 5 procent) en AMD (min 0,5 procent), muziekstreamingdienst Spotify (plus 8,2 procent) kwamen met updates.

De euro was 1,1601 dollar waard, tegen 1,1592 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent minder op 82,08 dollar. Brentolie werd 2,6 procent goedkoper op 84,13 dollar per vat.