Frankrijk komt met mogelijke sancties in visruzie met Britten

Frankrijk zou bijvoorbeeld meer grenscontroles kunnen invoeren voor Britse producten. Ook zouden Britse vissersschepen uit Franse havens kunnen worden geweerd. Later deze week wil Frankrijk met een volledige lijst van mogelijke strafmaatregelen komen.

De Fransen zijn ontevreden dat het Verenigd Koninkrijk weinig vergunningen geeft waarmee Franse vissers in Britse wateren mogen vissen. De Britse overheidsdienst stelt dat andere kleine vissersschepen niet afdoende kunnen aantonen dat ze voor de brexit ook in Britse wateren visten. Volgens Parijs overtreedt het Verenigd Koninkrijk met die starre houding de afspraken die het met de Europese Unie maakte toen de Britten het landenblok verlieten.

Oorlogsschepen

Eerder dit jaar zetten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nog oorlogsschepen in bij het eiland Jersey. Ook toen was het beperken van de visserij voor Franse boten in Britse wateren de aanleiding.

De visserij was een van de meest omstreden onderwerpen tijdens de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de EU. Landen als Ierland, Frankrijk en Spanje wilden de werkgelegenheid in hun kustgemeenschappen beschermen, terwijl Groot-Brittannië de controle over zijn territoriale wateren probeerde terug te krijgen. Dat was vooral symbolisch zeer belangrijk, want economisch gezien is de visserij een relatief kleine sector in het Verenigd Koninkrijk.