OM vervolgt twee drillrappers uit Amsterdam voor opruiing

De vermeende opruiing en overtreding van de wapenwet zou hebben plaatsgevonden in onder meer een opgenomen videoclip met de titel Intensive Care van rappers Biggs Kaki en Jorra, ofwel de 24-jarige Diego M. en de 28-jarige Jordan S. Deze video is nog steeds te zien op YouTube. In het filmpje is te zien hoe rappers met ‘een op een pistool gelijkend voorwerp’ zwaaien en via de songtekst ‘oproepen tot het gebruik van geweld’, zoals het OM dat formuleert in de tenlastelegging.

De twee staan donderdag voor de rechter.

Tegen Het Parool zegt de advocaat van Diego M., Maarten Kuipers, de zaak te zien als een testcase voor het OM. Hij stelt echter dat zijn cliënt zich heeft ‘geuit als kunstenaar en artiest’, aldus de advocaat tegen de krant.