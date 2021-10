Leasebedrijf LeasePlan praat over fusie met Franse branchegenoot

In 2018 had LeasePlan het plan om naar de beurs te gaan, maar dat werd afgeblazen doordat de aandelenkoersen vlak daarna flink daalden. Het in 1963 opgerichte bedrijf is actief in 29 landen en had eind juni wereldwijd zo’n 1,9 miljoen auto’s in beheer. Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN AMRO en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.

ALD heeft zo’n 1,7 miljoen auto’s in beheer en is actief in 43 landen. Via partnerschappen komen daar nog eens 59 landen bij.

In juli splitste LeasePlan zijn platform voor de verkoop van tweedehands auto’s CarNext nog af. Hoeveel dat het bedrijf opleverde is niet bekendgemaakt.