VodafoneZiggo haalt net als KPN smartphones uit zijn winkels in de regio Amsterdam vanwege een reeks overvallen. ‘Deze maatregel geldt voor filialen met een verhoogd risico op overvallen’, zegt een woordvoerster. Eerder op de dag was een filiaal van VodafoneZiggo op het Bijlmerplein nog doelwit van een gewapende overval. De telecomprovider wil niet zeggen of telefoons ook uit vestigingen buiten Amsterdam worden gehaald.