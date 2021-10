Energiebranche wil onderzoek naar eisen aan energieleverancier

Branchevereniging Energie-Nederland vindt dat er gekeken moet worden naar de eisen om te mogen opereren als energieleverancier. Dit zegt de vereniging nadat het relatief kleine Welkom Energie zijn leveringsvergunning is kwijtgeraakt omdat het niet aan leveringen kan voldoen. Energie-Nederland benadrukt wel dat het die verantwoordelijkheid niet heeft, maar dat die bij de Autoriteit Consument Markt (ACM) ligt.

ACM heeft de vergunning van Welkom Energie ingetrokken, zo werd woensdag bekend. Het energiebedrijf met circa 90.000 klanten is door de hoge gasprijzen zodanig in de problemen gekomen dat het de levering van stroom en gas niet meer kan voortzetten. Dat is daarmee de eerste leverancier die bezwijkt onder de huidige moeilijke marktomstandigheden. Alle klanten worden overgenomen door Eneco.

Energie Nederland zegt geen inzicht in de financiële gegevens van bedrijven te hebben en kan dus niets zeggen of andere energieleveranciers dreigen om te vallen.

Eerder zegden DGB Energie en Enstroga al contracten met klanten eenzijdig op omdat de afgesproken tarieven de steeds hogere gas- en elektriciteitsprijzen niet konden dekken. Dit mag volgens de ACM niet. Enstroga dreigde eerder deze maand zelfs te stoppen met het leveren van gas en elektriciteit aan klanten die niet akkoord gingen met een fikse tariefsverhoging. Na ingrijpen van de ACM bond het in Maastricht gevestigde bedrijf in. Enstroga vraagt klanten nu vrijwillig te vertrekken naar een andere energieleverancier.