Beurzen New York zoeken naar richting na stroom bedrijfscijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend geopend, na de nieuwe recordstanden voor de Dow-Jonesindex en S&P 500 een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerken een grote stroom aan kwartaalresultaten, onder meer van Microsoft, Google-moeder Alphabet, Twitter, Boeing, General Motors (GM), McDonald’s en Coca-Cola.

De Dow noteerde kort na aanvang een min van 0,1 procent op 35.720 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor eveneens 0,1 procent tot 4571 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 15.273 punten.

Softwareconcern Microsoft kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en vooruitzichten dankzij zijn clouddiensten en werd beloond met een plus van 2,6 procent. De resultaten van onlineberichtendienst Twitter vielen minder in de smaak, want het aandeel ging ruim 7 procent omlaag. Alphabet meldde een recordwinst en cijfers die hoger uitvielen dan analisten hadden voorspeld en won 0,9 procent.

Coca-Cola

Frisdrankproducent Coca-Cola voerde de winst en omzet op, geholpen door de versoepeling van de coronamaatregelen en heropening van de horeca in veel landen. Ook werden de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd. De koers van Coca-Cola steeg 2,8 procent. Fastfoodketen McDonald’s presteerde beter dan verwacht, onder meer dankzij hogere prijzen in zijn Amerikaanse restaurants en werd 3 procent hoger gezet.

Vliegtuigbouwer Boeing toonde een plus van 0,4 procent, ondanks een kwartaalverlies door de technische problemen met de 787 Dreamliner, waardoor de leveringen van dat toestel zijn opgeschort. Autoconcern GM daalde juist 4,2 procent, terwijl de cijfers beter waren dan gedacht. Motorfietsenbouwer Harley-Davidson wist wel te overtuigen met zijn kwartaalbericht en ging haast 6 procent omhoog.

Andere bedrijven die de boeken openden over de afgelopen periode waren onder meer chipconcerns Texas Instruments (min 6,4 procent) en AMD (plus 3,5 procent), muziekstreamingdienst Spotify (plus 5,4 procent) en creditcardmaatschappij Visa (min 3,8 procent). Beleggingsapp Robinhood Markets was een opvallende daler met een koersverlies van 11,5 procent na tegenvallende kwartaalprestaties.