Christendemocraat Hendrik Wüst nieuwe premier Noordrijn-Westfalen

De christendemocraat Hendrik Wüst is zoals verwacht in het deelstaatparlement in Düsseldorf gekozen tot premier van Noordrijn-Westfalen. De 46-jarige jurist volgt de afgetreden Armin Laschet op. Laschet leed als kandidaat-bondskanselier voor de christendemocraten in september een bittere verkiezingsnederlaag.

Laschet was sinds 2017 premier van de Duitse deelstaat die met achttien miljoen inwoners de meeste inwoners van alle deelstaten heeft. Het is ook de belangrijkste economische regio die goed is voor meer dan een vijfde van de Duitse economie.

Laschet is nu lid van het federale parlement in Berlijn, de Bondsdag. Hij heeft gezegd ‘een enkele reis’ naar Berlijn te hebben genomen en keert niet terug in de politiek van deze aan Overijssel, Gelderland en Limburg grenzende regio. Zijn opvolger Wüst zet de coalitie met de liberale FDP voort. In mei 2022 zijn er deelstaatverkiezingen. Wüst groeide op in Rhede, vlakbij Bocholt en vlakbij de Nederlandse grens.