200 coronapatiënten op ic’s, hoogste aantal sinds 21 september

Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 200, het hoogste aantal sinds 21 september. Dat zijn er 8 meer dan dinsdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

In totaal worden er nu 859 mensen behandeld in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 meer dan een een dag eerder. De laatste keer dat er meer dan 850 Covidpatiënten in ziekenhuizen lagen was 8 juni. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronagevallen woensdag toe met 2 tot 659.

In de afgelopen 24 uur werden er 113 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 21 nieuwe patiënten opgenomen.