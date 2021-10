Harley-Davidson verkoopt meer motorfietsen op Amerikaanse markt

Harley-Davidson heeft het afgelopen kwartaal meer motorfietsen verkocht op de belangrijke Amerikaanse thuismarkt. Wereldwijd daalde de verkoop wel, mede doordat het bedrijf zich sinds de komst van topman Jochen Zeitz terugtrekt uit sommige markten. Maar de knelpunten in de distributie zorgden er ook voor dat de Amerikaanse motormaker er langer over deed om te leveren.

Harley-Davidson verkocht het afgelopen kwartaal bijna 34.000 motorfietsen in de Verenigde Staten, 2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal daalde het aantal verscheepte motoren wel met 6 procent naar 50.800.

Harley-Davidson boekte in het derde kwartaal een omzet van bijna 1,4 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg op jaarbasis met 36 procent naar 163 miljoen dollar. De resultaten waren een stuk beter dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend.

Zeitz nam in februari 2020 de leiding over van Harley-Davidson, dat toen in moeilijkheden verkeerde. De voormalig topman van Puma heeft sindsdien de kosten en het aantal dealers teruggebracht. Daarnaast wil de motorfabrikant zich onder meer richten op elektrische modellen zoals de LiveWire.