Assange vanwege gezondheid niet bij hoger beroep over uitlevering

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is in Londen vanwege gezondheidsproblemen niet bij zijn hoger beroep over een afgewezen uitleveringsverzoek. Hij zou het proces via een videolink bijwonen, maar heeft laten weten zich daar niet goed genoeg voor te voelen.

Assange zit in een gevangenis in de Britse hoofdstad. Een rechtbank wees begin dit jaar een uitleveringsverzoek van de VS af, omdat de kans groot zou zijn dat Assange vanwege mentale problemen in een Amerikaanse gevangenis zelfmoord pleegt.

De Amerikanen menen dat Assange wel degelijk in staat is om terecht te staan voor zijn daden. Zij proberen de Britse rechter alsnog te overtuigen door het Verenigd Koninkrijk er onder meer van te verzekeren dat Assange bij een Amerikaanse veroordeling zijn celstraf in zijn geboorteland Australië mag uitzitten.

Veroordeling

WikiLeaks maakte in 2010 duizenden geheime documenten van de Amerikaanse regering openbaar. Justitie in de VS probeert Assange al jaren te vervolgen voor onder meer de publicatie van militaire geheime documenten en spionage. De Australiër probeert dat al lange tijd te voorkomen, onder meer met een jarenlang verblijf in de ambassade van Ecuador in Londen.

Assange werd in 2019 na zeven jaar uit de ambassade gehaald. Hij werd vervolgens veroordeeld tot een celstraf voor het schenden van zijn vrijlating op borgtocht. Op het moment dat hij de ambassade in vluchtte, werd hij onderzocht in een Zweeds misbruikonderzoek dat inmiddels is opgeschort. Assange vreesde via Zweden te worden uitgeleverd aan de VS.