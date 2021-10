Kandidaat-bondskanselier Scholz: meer gascentrales bouwen

Duitsland moet meer energiecentrales die worden gestookt met aardgas bouwen om zo de energievoorziening veilig te stellen, naast meer investeringen in duurzame energiebronnen. Dat zei Olaf Scholz, die kandidaat is om de nieuwe Duitse bondskanselier te worden.

Duitsland is bezig het gebruik van kernenergie en steenkool uit te faseren. Volgens Scholz is gas nodig tijdens die overgangsfase naar een klimaatneutrale economie. Hij zei verder dat de nieuwe Duitse regering moet snijden in regelgeving om zo sneller wind- en zonneparken aan te kunnen leggen en de benodigde stroominfrastructuur. In Duitsland zijn er lokale protesten geweest tegen de bouw van nieuwe windmolenparken op land.

De sociaaldemocraat Scholz won vorige maand de parlementsverkiezingen in Duitsland. Hij is naast vicekanselier ook minister van Financiën.