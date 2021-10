Epidemioloog: niet wachten op nieuwe coronaregels, zelf nadenken

Iedereen zou op dit moment moeten nadenken over de manier waarop we het snel stijgende aantal coronabesmettingen kunnen tegengaan, stelt epidemioloog Olaf Dekkers. Neem eigen verantwoordelijkheid, zegt hij. ‘We zijn een soort kleuterklas die afwacht tot het kabinet zegt wat er niet meer mag.’

Dekkers noemt het ‘verbazingwekkend’ dat iedereen kan zien dat de besmettingscijfers stijgen, terwijl slechts een deel van de mensen zich laat testen bij klachten. Volgens het coronadashboard van de overheid houdt zo’n 30 procent van de mensen zich aan deze regel. De regering zou de basismaatregelen die nog steeds gelden - zoals het testen en ook thuisblijven bij klachten - meer kunnen benadrukken, vindt Dekkers. ‘Maar je kunt ook denken: niemand wil een lockdown. Probeer dus te kijken waar je zelf een steentje kunt bijdragen.’

Niet alleen burgers moeten daarover nadenken, vindt Dekkers, ook bijvoorbeeld werkgevers. ‘Die kunnen nu al zeggen: laten we weer iets meer thuis gaan werken. Of burgemeesters kunnen bepalen dat gelegenheden waarbij grote groepen mensen dicht op elkaar komen even niet meer doorgaan. Ik snap niet waarom we maar blijven wachten.’

Dinsdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het aantal positieve tests afgelopen week met 50 procent is gestegen. Ook het aantal bedden in de ziekenhuizen dat bezet wordt gehouden door coronapatiënten neemt toe. Het Outbreak Management Team (OMT) komt donderdag samen om te praten over wat er moet gebeuren om de uitbraak te remmen. Het kabinet krijgt een advies van het OMT en houdt volgende week dinsdag een persconferentie over de stand van de pandemie.