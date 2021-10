Spotify boekt winst dankzij podcasts en advertenties

Spotify Technology heeft het afgelopen kwartaal een bescheiden winst geboekt. Dat komt onder meer doordat de grote investeringen in podcasts op de streamingdienst zich beginnen uit te betalen. Ook werd meer verdiend met reclame tussen liedjes. Het van oorsprong Zweedse bedrijf laat de muziekindustrie ook advertenties plaatsen om hun artiesten aan te prijzen bij luisteraars.

De resultaten van Spotify waren beter dan analisten hadden verwacht. Het aantal gebruikers nam in het derde kwartaal toe met 16 miljoen tot 381 miljoen. Spotify groeide vooral in landen als India, Indonesië en Zuid-Korea.

Het aantal betalende abonnees is vergeleken met vorig jaar gegroeid met 19 procent, tot 172 miljoen. De omzet steeg op jaarbasis met ruim een kwart naar 2,5 miljard euro. Onder de streep bleef een winst over van 2 miljoen euro, waar in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies van 101 miljoen euro werd geboekt.