Noors staatsoliebedrijf Equinor verhoogt gasleveringen aan Europa

Het Noorse staatsbedrijf voor olie en gas Equinor gaat zijn gasleveringen aan Europa verhogen om zo te kunnen voldoen aan de grote vraag. Dat zei topman Anders Opedal van Equinor, dat vroeger bekend was onder de naam Statoil.

Het bedrijf zegt dat gas dat eerder met een bepaalde techniek werd gebruikt om de olieproductie van een olieveld te vergroten nu geëxporteerd zal worden. Ook gaat het concern de gasproductie verhogen, onder meer bij het enorme Troll-veld voor de Noorse kust. Momenteel exporteert Noorwegen meer dan 320 miljoen kubieke meter aardgas per dag naar Europa.

Opedal stelt dat Equinor een belangrijke rol speelt als betrouwbare energieleverancier aan Europa. Hij denkt dat de prijzen van gas en olie deze winter nog wel hoog zullen blijven, uitgaande van normale weersomstandigheden. Overigens profiteert Equinor volop van de hoge energieprijzen en de grote vraag. De omzet in het derde kwartaal verdubbelde op jaarbasis naar 23,3 miljard dollar, omgerekend ruim 20 miljard euro.

De Europese gasprijs ging woensdag omlaag naar ruim 86 euro per megawattuur, na berichten dat de Duitse goedkeuring voor het gebruik van de gaspijplijn Nord Stream 2 dichterbij is gekomen en meer Russisch gas via een andere pijpleiding wordt vervoerd naar Duitsland. Aan het begin van deze maand piekte de Europese gasprijs nog op ruim 160 euro.