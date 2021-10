Chipbedrijven ASMI en Besi stralen op lager Damrak

Op de Amsterdamse beurs werden de aandelen van de chipbedrijven ASMI en Besi woensdag flink ingeslagen door beleggers. ASMI kwam met een sterk kwartaalrapport en Besi profiteerde van een koopadvies. Heineken moest het daarentegen ontgelden na tegenvallende resultaten. De bierbrouwer had in het derde kwartaal behoorlijk last van de lockdowns tegen het coronavirus in Zuidoost-Azië. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de kwartaalcijfers van het Amerikaanse technologieconcern Apple, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 815,34 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 1074,93 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.

ASMI (plus 7,1 procent) ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De chiptoeleverancier kreeg in het derde kwartaal een recordbedrag aan nieuwe orders binnen. Ook de omzet steeg doordat chipfabrikanten op volle kracht draaien om de wereldwijde chiptekorten aan te pakken. Besi klom 5,6 procent dankzij een koopadvies door Deutsche Bank. Techinvesteerder Prosus en telecomconcern KPN sloten de rij met minnen van 2,1 procent.

Heineken

Heineken verloor 0,7 procent. Door de lockdowns in Zuidoost-Azië verkocht het bedrijf fors minder bier in die belangrijke markt voor de brouwer. Naast Vietnam stond ook in Cambodja en Maleisië de bierverkoop zwaar onder druk door coronamaatregelen. Topman Dolf van den Brink ziet wel tekenen van herstel in die markten.

In de MidKap werkte Basic-Fit (plus 2,5 procent) een eerder koersverlies weg. De fitnessketen kreeg er in het derde kwartaal meer abonnees bij, maar heeft in Frankrijk last van de verplichte coronapas die leden moeten laten zien om sportscholen in te mogen.

Deutsche Bank

Deutsche Bank raakte 5 procent kwijt in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar zag de inkomsten bij de investeringstak van de bank dalen. De Spaanse bank Santander, die ook met resultaten kwam, zakte 2,8 procent in Madrid. Puma steeg dik 3 procent. De maker van sportartikelen verhoogde de winstverwachting, maar waarschuwde voor problemen in de toeleveringsketen door lockdowns in Vietnam, waar een groot deel van de sportkleding van het Duitse merk wordt gemaakt.

De euro was 1,1590 dollar waard, tegen 1,1586 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 83,21 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 85,28 dollar per vat.