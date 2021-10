Arrestaties bij klimaatblokkade in Londen

Activisten hebben in aanloop naar klimaattop COP26 weer drukke wegen geblokkeerd in en bij de Britse hoofdstad Londen. Dat leidde tot verkeerschaos tijdens de ochtendspits en boze reacties. Nieuwszender Sky News bericht dat met inkt is gegooid naar de actievoerders. Ook zijn aanhoudingen verricht.

De activisten van actiegroep Insulate Britain blokkeerden onder meer de A40 in het westen van de metropool. Het zou de vijftiende keer in anderhalve maand zijn geweest dat de betogers het verkeer tegenhouden. De autoriteiten vinden dat levensgevaarlijk en hebben dergelijke acties verboden, maar daar trekken de actievoerders zich niets van aan. Ze riskeren daardoor een gevangenisstraf of boete.

Activisten gingen op de A40 op de weg zitten en dat leidde tot een file. De politie arresteerde zeker zeventien mensen. Die hadden zich in sommige gevallen vastgelijmd aan de grond. Ook zijn activisten bekogeld met inkt. Het is onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor is.

Isolatie

Insulate Britain eist dat de regering met een plan komt om tientallen miljoenen huizen te isoleren. Dat moet leiden tot lagere energierekeningen en minder CO2-uitstoot. ‘Het is treurig dat we dit moeten doen. Ik haat dit’, zei een activist met besmeurd gezicht volgens Sky News. ‘Ik ben een gepensioneerde arts. Ik heb mijn hele leven geprobeerd om mensen te helpen. En nu moet ik dit soort dingen doen.’

Het Verenigd Koninkrijk is dit jaar het gastland van de volgende grote klimaattop, COP26. Die begint komend weekend in Glasgow.