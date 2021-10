Rusland onderzoekt besluit Krim-collectie aan Oekraïne te geven

De Russische autoriteiten stellen een onderzoek in naar het Nederlandse besluit Krim-kunstschatten die zijn bewaard in Amsterdam naar Oekraïne te sturen. Het Russische Onderzoekscomité, een landelijke opsporingsdienst, zegt dat wordt samengewerkt met het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken om de zaak grondig uit te zoeken.

Het Onderzoekscomité zegt volgens Russische media dat het onderzoek draait om het feit dat voorwerpen met culturele waarde niet worden teruggegeven aan de Republiek van de Krim. Die wordt omschreven als de rechtmatige eigenaar van de kunstschatten.

De collectie, die bestaat uit honderden voorwerpen, ligt al jaren bij het Amsterdamse Allard Pierson Museum. De kunstschatten waren uitgeleend door culturele instellingen op de Krim toen dat schiereiland nog deel uitmaakte van Oekraïne. Dat veranderde in 2014, toen Rusland het gebied annexeerde.

Tijdelijke maatregel

Dat leidde tot getouwtrek over wie recht heeft op de schatten: Oekraïne - waar de Krim dus niet meer toe behoort - of de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat de kunststukken in afwachting van stabilisatie van de situatie op de Krim naar het Nationaal Historisch Museum van Oekraïne in Kiev kunnen worden overgebracht. Het gaat om een tijdelijke maatregel ter bescherming van het cultureel erfgoed.

Oekraïne reageerde opgetogen op die uitspraak. President Volodimir Zelenski sprak over een ‘langverwachte overwinning’. Uit Rusland kwamen juist woedende reacties.