Bij Huis ter Heide in Drenthe is een oplegger met munitie van Defensie gekanteld. De weg is afgesloten en huizen binnen een kilometer van de vrachtwagen worden ontruimd. Het is niet duidelijk om wat voor munitie het precies gaat, maar volgens de Veiligheidsregio Drenthe gaat het om munitie waar springstof in zit.