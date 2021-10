Waterstoftoestel moet in 2024 tussen Rotterdam en Londen vliegen

Zonder CO2-uitstoot van Rotterdam naar Londen vliegen in een vliegtuig dat volledig op waterstof draait. Vanaf 2024 moet dat mogelijk zijn wat Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en vliegtuigbouwer ZeroAvia betreft. Als de ambitie wordt waargemaakt, zou het weleens de eerste commerciële luchtvaartverbinding ter wereld met een toestel op waterstof kunnen worden.

De luchthavens, het Brits-Amerikaanse ZeroAvia en de stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het toestel op waterstof is momenteel in ontwikkeling. Het heeft 19 zitplaatsen en wordt aangedreven door propellers. Een kleiner prototype, met zes zitplaatsen, is al succesvol getest.

Voor de op te zetten waterstofroute wordt nog een luchtvaartmaatschappij gezocht. Gesprekken daarover zijn volgens de initiatiefnemers in een vergevorderd stadium.

Geen schadelijke uitstoot

Waterstof is een volkomen schone techniek. De vliegtuigen van ZeroAvia hebben een zogeheten brandstofcel die op waterstof draait en elektrische motoren aandrijft. Om waterstof te maken is water en elektriciteit nodig. Hoe duurzaam het is, hangt uiteindelijk af van de manier waarop die stroom wordt opgewekt.

Uit het vliegtuig zelf komt geen schadelijke uitstoot. Dat is een groot verschil met de vliegtuigen die nu het luchtruim domineren. Die vliegen op kerosine en daarbij komt veel CO2 vrij. Ook stoten vliegtuigen stikstofoxiden uit, die slecht zijn voor de luchtkwaliteit en de natuur.

ZeroAvia heeft plannen om de komende jaren steeds grotere waterstofvliegtuigen te bouwen, die ook steeds verder moeten komen.