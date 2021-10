Greenpeace wil verbod korte vluchten in EU en meer treinvervoer

Greenpeace wil dat er een verbod komt op vluchten op de korte afstand in de Europese Unie als daar een treinrit van minder dan zes uur als alternatief voor is. Volgens de milieuorganisatie is er voor meer dan een derde van de 150 drukste korteafstandsvluchten in de EU een treinreis onder die tijd als alternatief. Het gaat onder andere om vluchten tussen Parijs en Amsterdam, Madrid en Barcelona en München en Berlijn.