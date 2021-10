Chipbedrijven ASMI en Besi stuwen AEX, Heineken zakt na cijfers

De chipbedrijven ASMI en Besi stonden woensdag in de kopgroep van de Amsterdamse AEX-index. ASMI kwam met sterke kwartaalcijfers en Besi profiteerde van een koopadvies. Heineken werd lager gezet na tegenvallende resultaten. De bierbrouwer had in het derde kwartaal behoorlijk last van de lockdowns tegen het coronavirus in Zuidoost-Azië. Ook buiten het Damrak was het druk aan het cijferfront met kwartaalberichten van chemieconcern BASF en de banken Santander en Deutsche Bank.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 817,63 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1076,01 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent.

Besi won 5 procent bij de hoofdbedrijven dankzij een koopadvies door Deutsche Bank. ASMI volgde met een plus van 4 procent. De chiptoeleverancier kreeg in het derde kwartaal een recordbedrag aan nieuwe orders binnen. Ook de omzet steeg doordat chipproducenten op volle kracht draaien om de chiptekorten aan te pakken.

Heineken

Heineken zakte 2,5 procent. Door de lockdowns in Zuidoost-Azië verkocht het bedrijf fors minder bier in die belangrijke markt voor de brouwer. Naast Vietnam stond ook in Cambodja en Maleisië de bierverkoop zwaar onder druk door de maatregelen tegen de coronapandemie in die landen. Topman Dolf van den Brink ziet wel tekenen van herstel in die markten.

In de MidKap verloor Basic-Fit 0,3 procent. De fitnessketen heeft in Frankrijk last van de verplichte coronapas die leden moeten laten zien om sportscholen in te mogen. Die remmen het herstel van de ledenaantallen na de gedwongen sluitingen eerder dit jaar.

Deutsche Bank

Deutsche Bank zakte 3,8 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland zag de winst voor het vijfde kwartaal op rij stijgen. Wel daalden de inkomsten bij de investeringstak van de bank. De Spaanse bank Santander, die ook met cijfers kwam, verloor 3 procent in Madrid.

Puma won 3 procent. De maker van sportartikelen verhoogde de winstverwachting, maar waarschuwde voor problemen in de toeleveringsketen door lockdowns in Vietnam, waar een groot deel van de sportkleding van het Duitse merk wordt gemaakt. BASF daalde 0,1 procent. Het Duitse chemieconcern schroefde opnieuw zijn verwachtingen voor het hele jaar op, na een sterk derde kwartaal.

De euro was 1,1605 dollar waard, tegen 1,1586 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 83,68 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 85,52 dollar per vat.