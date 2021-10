Door schandalen geplaagd Activision Blizzard blaast evenement af

De Amerikaanse producent van videogames Activision Blizzard, bekend van Call of Duty, Candy Crush en World of Warcraft, heeft besloten om een groot, voornamelijk virtueel, evenement deze winter te annuleren. Het gamebedrijf is het middelpunt van een schandaal rond seksueel wangedrag door medewerkers. De BlizzCon-conferentie is een van de grootste evenementen van de videogame-industrie, en trok voor de coronacrisis tienduizenden bezoekers.