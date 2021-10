Aandacht voor kwartaalcijfers Heineken en Basic-Fit op beurs

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine minnen te openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag overwegend omlaag. De Japanse Nikkei eindigde een fractie lager. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,6 procent door stevige koersverliezen onder de Chinese technologiebedrijven.

Heineken zag het biervolume in het derde kwartaal met 5,1 procent dalen. Vooral in Zuidoost-Azië werd de bierverkoop geraakt door de lockdowns in de regio om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Basic-Fit heeft in Frankrijk last van de verplichte coronapas die leden moeten laten zien om sportscholen in te mogen. Die remmen het herstel van de ledenaantallen na de gedwongen sluitingen eerder dit jaar. In het derde kwartaal zijn er wel meer abonnees bijgekomen, maar het zijn er nog altijd minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

ASMI

Corbion zag de omzet in het derde kwartaal stijgen. Ook is het bedrijf wat optimistischer geworden over de omzetgroei in het hele jaar, die naar verwachting aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 12 tot 15 procent zal uitkomen. Vastgoedfonds Vastned verbeterde de resultaten in de eerste negen maanden van het jaar en werd iets positiever over de winstverwachting voor dit jaar.

Chipbedrijf ASMI kwam dinsdag nabeurs al met resultaten. De fabrikant van systemen voor de bewerking van zogeheten wafers, de platen waar chips op worden geproduceerd, kreeg in het derde kwartaal voor een recordbedrag aan nieuwe orders binnen. Ook de omzet steeg doordat chipproducenten op volle kracht draaien om de chiptekorten aan te pakken. Wel had ASMI wat last van krapte in de toeleveringsketen.

De euro was 1,1599 dollar waard, tegen 1,1586 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 83,76 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 85,66 dollar per vat.