Bierverkoop Heineken geraakt door lockdowns in Zuidoost-Azië

Bierbrouwer Heineken heeft in het derde kwartaal behoorlijk last gehad van de lockdowns tegen het coronavirus in Zuidoost-Azië, waaronder Vietnam. Door die lockdowns verkocht het bedrijf fors minder bier in die belangrijke markt voor de brouwer.

Het totale wereldwijde verkoopvolume zakte in de afgelopen periode met 5,1 procent in vergelijking met een jaar geleden. Voor de Aziatische regio meldde Heineken een verkoopdaling met meer dan 37 procent. Naast Vietnam stond ook in Cambodja en Maleisië de bierverkoop zwaar onder druk door de maatregelen tegen de coronapandemie in die landen. Topman Dolf van den Brink ziet wel tekenen van herstel in die markten.

In Europa zag Heineken de verkoop eveneens dalen, met 2,3 procent. Dat kwam volgens de brouwer door slecht weer in grote delen van Europa. Ook in Noord- en Zuid-Amerika nam de verkoop af. In Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa steeg de afzet.