Grootste bank van Duitsland verhoogt winstgevendheid

De winst voor belastingen steeg met 15 procent tot 554 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De baten klommen met 2 procent naar 6 miljard euro. Deutsche Bank is sinds 2019 bezig met een reorganisatie waarbij duizenden banen verloren gaan. In het derde kwartaal werd hiervoor een bedrag van 583 miljoen euro uitgetrokken, wat vooral ging naar technologische kostenposten. In het derde kwartaal van vorig jaar ging het om een reorganisatielast van 104 miljoen euro.

Topman Christian Sewing stelt dat de cijfers aantonen dat Deutsche Bank operationeel goed presteert. Volgens hem ligt het financiële concern goed op koers om de doelstellingen voor bijvoorbeeld winstgevendheid in 2022 te halen.