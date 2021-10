Franse coronapas remt herstel sportschoolketen Basic-Fit

Fitnessketen Basic-Fit heeft in Frankrijk last van de verplichte coronapas die leden moeten laten zien om sportscholen in te mogen. Die remmen het herstel van de ledenaantallen na de gedwongen sluitingen eerder dit jaar. In het derde kwartaal zijn er wel meer abonnees bijgekomen, maar het zijn er nog altijd minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Basic-Fit kampte tot diep in het afgelopen voorjaar met gedwongen sluitingen van zijn sportscholen om coronabesmettingen tegen te gaan. Pas in mei konden de Nederlandse sportscholen weer open. In Frankrijk, de belangrijkste markt voor Basic-Fit, gebeurde dat pas in juni. Op dit moment hoeft geen enkele sportschool van de Nederlandse keten, die ook in België en Spanje actief is, meer dicht.

Dankzij die heropening zijn er in de maanden juli, augustus en september 200.000 leden bijgekomen voor de bijna 1000 fitnesscentra van Basic-Fit. Dit brengt het totaal aantal leden op 2,2 miljoen. Dat zijn er nog wel 2 procent minder dan in het derde kwartaal van 2020. De omzet daalde op jaarbasis licht tot 132,7 miljoen euro.

Topman René Moos wijst erop dat het herstel na de gedwongen sluitingen een vervolg heeft gekregen, maar dat de zogeheten pas sanitaire in Frankrijk ‘een negatief effect heeft op zowel de ledenaantallen als beëindigingen’ van abonnementen. In België geldt de verplichte coronapas voor sportschoolbezoek in bepaalde regio’s waar Basic-Fit 110 fitnesslocaties heeft.