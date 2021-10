Krant: Alibaba-oprichter Jack Ma op bezoek in Nederland

Jack Ma, de oprichter van het Chinese webwinkelconcern Alibaba, heeft verschillende bedrijven en onderzoeksinstellingen in Nederland bezocht. Dat meldt de Hongkongse krant South China Morning Post op basis van ingewijden die zeggen dat Ma is geïnteresseerd in agrarische technologie. Het Engelstalige dagblad publiceerde ook een foto van Ma in een kas van een ‘onderzoeksinstituut in Nederland’.

Ma werd steenrijk met Alibaba maar raakte gebrouilleerd met de Chinese regering. In het najaar van 2020 verdween hij maandenlang van de radar, waarbij werd gespeculeerd over een arrestatie door de Chinese autoriteiten. Beijing voert de laatste tijd de controle op grote techbedrijven uit de Volksrepubliek fors op, waardoor een beursgang van Alibaba’s financiële divisie vorig jaar op het laatste moment werd afgeblazen. Daarnaast openden toezichthouders een kartelonderzoek naar Alibaba.

De 57-jarige Ma is volgens de South China Morning Post nu vooral geïnteresseerd in kennis over technologie en landbouw in Europa. In Nederland zou hij onder andere BOAL Group hebben bezocht, dat is gespecialiseerd in aluminium daksystemen voor de glastuinbouw. Ma zou ‘geweldige kansen’ zien voor de modernisering van de agrarische sector als kennis over landbouw uit Europa zou worden gecombineerd met technologie van Alibaba, aldus de krant.

Een woordvoerder van Alibaba wilde niet ingaan op het bericht. Het bedrijf benadrukte dat Ma niet langer betrokken is bij de dagelijkse bedrijfsvoering.