Mees Kees krijgt na filmreeks ook eigen musical

Mees Kees is binnenkort ook in een musical te zien. Producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties komt in het seizoen 2022-2023 met een nieuwe voorstelling gebaseerd op een boek uit de populaire serie van schrijfster Mirjam Oldenhave. Eerder werden er al vijf succesvolle speelfilms gemaakt over de aimabele docent.