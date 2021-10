Hoger beroep over afwijzing uitlevering Assange in Brits hof

De oprichter van WikiLeaks, de Australiër Julian Assange, staat in Londen woensdag en donderdag weer voor de rechter over de vraag of hij aan de VS wordt uitgeleverd. In januari wees de Britse rechter het uitleveringsverzoek af omdat Assange zelfmoordneigingen zou hebben. De advocaten van de VS hebben beroep aangetekend en stellen dat de 50-jarige Australiër fysiek en mentaal uitstekend in staat is terecht te staan in de VS.

De Amerikaanse justitie wil Assange in de VS berechten voor het publiceren van militaire geheime documenten en spionage, waarvoor hij tot 175 jaar celstraf zou riskeren. Hij zou onder meer de dood van informanten van de Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten kunnen hebben. Hij zit vast in de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen. Eerder ontweek hij de autoriteiten door bijna zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen te verblijven.

De Amerikaanse autoriteiten willen de voormalige voorman van de klokkenluiderssite graag in handen krijgen. Ze hebben daarom toegezegd dat Assange in de VS níet wordt opgesloten in een streng beveiligde gevangenis en hij zou zijn straf in Australië kunnen uitzitten als hij in de VS wordt veroordeeld.