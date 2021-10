CDA’ers opperden geheime negatieve campagne tegen Rutte

Tijdens de CDA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar is gewerkt aan een voorstel om een ondergrondse negatieve campagne te organiseren. Dat schrijven parlementair verslaggevers Thijs Broer en Peter Kee in hun boek Code Rood, waarvan een hoofdstuk werd gepubliceerd in Vrij Nederland. Het CDA bevestigt dit, maar zegt dat het plan nooit serieuze vormen aannam.

In aanloop naar de verkiezingen rees begin februari het idee om negatieve filmpjes over VVD-leider Mark Rutte te maken en die te verspreiden via sociale media, zonder dat erbij gezegd werd dat ze van het CDA kwamen. Ook zouden negatieve advertenties over hem worden voorbereid en was het idee om negatieve berichten te plaatsen op het Twitteraccount @Ruttedoctrine. Het idee werd opgesteld door Hans van der Wind, die een belangrijke rol speelt in de financiering van de campagne, media-adviseur Martin van Putten en Kamerlid Pieter Omtzigt, die op dat moment nog bij het CDA zat.

Het plan verdween pas definitief in de prullenbak toen het niet lukte om een producent te vinden voor de filmpjes, schrijven Broer en Kee. Ze zouden bang geweest zijn voor reputatieschade. Het CDA stelt dat het idee al eerder werd afgewezen. Zodra campagnestrateeg en Kamerlid Pieter Heerma de opzet voor de ondergrondse campagne zag, zou hij hebben laten weten dat hij het plan niet zou uitvoeren. Dat zou de eerste keer geweest zijn dat hij ervan hoorde.

Lijsttrekker Wopke Hoekstra en campagneleider Raymond Knops zouden helemaal niet betrokken geweest zijn. ‘Het idee van het voeren van een ondergrondse campagne is ongepast en het CDA onwaardig’, laat interim-partijvoorzitter Marnix van Rij in een verklaring weten. ‘Voor het voeren van een ondergrondse campagne is geen opdracht gegeven vanuit het campagneteam.’

Kee betwijfelde de uitleg van het CDA dinsdag in de uitzending van Op1, waar het boek besproken werd. De televisieproducenten werden namelijk benaderd nadat Heerma zou hebben laten weten dat hij het plan niet zag zitten. ‘Hoezo zou je dat doen?’, vroeg de journalist zich af. Volgens het CDA werden de producenten benaderd ‘op eigen initiatief’ van de bedenkers van de campagne.

Pieter Omtzigt was dinsdagavond laat niet bereikbaar voor commentaar.