Grote brand in pand in Aalsmeer

In de Zijdstraat in Aalsmeer heeft dinsdagavond in een gebouw in aanbouw een grote brand gewoed. Ongeveer tien mensen uit drie omliggende panden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in het gemeentehuis, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Vooralsnog is er geen sprake van slachtoffers. ‘Maar helemaal zeker weten doen we dat niet, want we kunnen het gebouw nog niet betreden’, zegt de voorlichter.