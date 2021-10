Positief Amerikaans advies over vaccin voor 5- tot 12-jarigen

Wetenschappers adviseren de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA het coronavaccin van Pfizer/BioNTech aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar te geven. De voorgestelde dosis is een stuk lager dan die voor 12-plussers.

De FDA gaf eerder al toestemming voor het gebruik van het Amerikaans/Duitse vaccin bij kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Ook in Nederland wordt die groep al ingeënt.

Pfizer en BioNTech concludeerden al dat ook het immuunsysteem van jongere kinderen gunstig reageert op hun coronavaccin. Het onafhankelijke panel was dinsdag bijna unaniem in zijn positieve advies aan de FDA. Bij officiële goedkeuring komen 28 miljoen kinderen in aanmerking, mogelijk volgende week al. De toezichthouder volgt dergelijke adviezen veelal.

De volgende stap is Europa. Pfizer en BioNTech hebben eerder deze maand een aanvraag ingediend bij de Europese toezichthouder, het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).