Apple-beperking heeft ‘bescheiden’ impact op resultaten Twitter

Apple voerde in de laatste update van zijn mobiel besturingssysteem iOS 14.5 een wijziging door. In plaats van ervoor te kunnen kiezen niet in een app gevolgd te willen worden (opt-out) moet nu juist expliciet worden ingestemd (opt-in). Gebruikers zijn doorgaans minder geneigd dit te doen, wat het voor bedrijven die geld verdienen met advertenties moeilijker maakt gerichte advertenties te plaatsen.

Volgens Twitter zal de impact van de Apple-wijzigingen op de resultaten voortdurend bescheiden zijn. De problemen bij Twitter lijken daarmee minder groot dan andere socialemediabedrijven als Snap en Facebook waar de inkomsten wel een deuk opliepen omdat het moeilijker is geworden de effectiviteit van advertenties te meten.

211 miljoen dagelijkse gebruikers

Twitter meldde verder in zijn handelsupdate dat het 211 miljoen dagelijkse gebruikers had in het derde kwartaal. Dat zijn er 5 miljoen meer dan in de voorgaande periode. Op jaarbasis gaat het om een stijging met 13 procent. Volgens Twitter zit de groei hem in de voortdurende productverbeteringen en wereldwijde conversaties rond actuele gebeurtenissen. Twitter, dat vorig jaar groeide dankzij het gedoe rond de Amerikaanse verkiezing en belangstelling voor de wereldwijde pandemie, heeft sindsdien een gestage groei weten vast te houden.

Het bedrijf sloot het kwartaal wel af met een verlies van 537 miljoen dollar (463 miljoen euro). Het bedrijf was 766 miljoen dollar kwijt aan schikkingen van rechtszaken, waaronder een kwestie met aandeelhouders die moesten worden gecompenseerd. Twitter zou in 2014 een optimistische beeld van de toekomst hebben geschetst.

De inkomsten in het huidige kwartaal zullen 1,5 miljard tot 1,6 miljard bedragen, zei het bedrijf. Daarmee zou het concern aan de gemiddelde verwachtingen voldoen.