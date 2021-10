Facebook zakt op Wall Street, nieuwe records voor Dow en S&P 500

Het aandeel Facebook ging dinsdag onderuit op Wall Street. Het techconcern leverde bijna 4 procent in, waarmee tientallen miljarden dollars aan beurswaarde verdampten. Vooral de teleurstellende vooruitzichten in de cijferpublicatie van het bedrijf maakte beleggers nerveus. Daarnaast viel de omzet over de voorbije maanden lager uit dan verwacht.

Het socialmediabedrijf zei de komende tijd fors te zullen investeren in virtual reality, wat zal drukken op de winst. De afgelopen maand kwam het aandeel van Facebook onder druk te staan door onthullingen van een voormalige medewerker, die stelde dat het bedrijf winst belangrijker vindt dan het welzijn van gebruikers.

De Dow-Jonesindex scherpte zijn dag oude recordstand verder aan met een winst van nog geen tiende procent tot 35.756,88 punten. Ook de S&P 500 eindige op een nieuw record. De brede graadmeter won 0,2 procent tot 4574,79 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,1 procent vooruit tot 15.235,71 punten.

General Electric

Industrieel concern General Electric kwam met cijfers en steeg 2 procent. De onderneming is positiever over de winst voor heel 2021 dankzij aantrekkende verkoopcijfers van zijn divisie voor vliegtuigmotoren. Tegelijkertijd waarschuwde het bedrijf voor logistieke problemen die de bedrijfsvoering ‘uitdagend’ maken. Verder verwacht het bedrijf langer nodig te hebben om de divisie die over hernieuwbare energie gaat winstgevend te krijgen.

Ook speelgoedfabrikant Hasbro (plus 3,2 procent) meldde knelpunten in de toeleveringsketen te voelen. Het voorbije kwartaal liep het bedrijf achter Monopoly, Play-Doh en My Little Pony 100 miljoen dollar aan inkomsten mis door vertragingen, maar de omzet steeg alsnog met meer dan een tiende.

UPS

De resultaten van pakketbezorger UPS werden door beleggers beloond met een koerswinst van 7 procent. Defensiespecialist Lockheed Martin (min 12 procent) waarschuwde voor een lagere omzet volgend jaar door tekorten aan onderdelen. De divisie voor gevechtsvliegtuigen, die ook de F-35 of Joint Strike Fighter maakt, behaalde ook het voorbije kwartaal al een lagere omzet.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 84,61 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 85,76 dollar per vat. De euro was 1,1599 dollar waard, tegen 1,1586 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.