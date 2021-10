Hernieuwbare energie voor het eerst belangrijkste energiebron EU

Hernieuwbare energie heeft voor het eerst fossiele brandstoffen ingehaald als primaire energiebron in de Europese Unie. In een nieuw rapport van de Europese Commissie staat dat hernieuwbare energie, zoals wind- en zonnenergie, maar ook biomassa en waterkrachtcentrales, vorig jaar goed was voor 38 procent van de opgewekte elektriciteit in de EU. Fossiele brandstoffen waren goed voor 37 procent.