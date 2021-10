GE heeft langer nodig om windturbinedivisie winstgevend te maken

Het Amerikaanse industrieconcern General Electric (GE) heeft langer nodig om de divisie die windturbines maakt winstgevend te krijgen. Volgens het Amerikaanse bedrijf zal het niet lukken om het onderdeel volgend jaar al zwarte cijfers te laten schrijven, waar het bedrijf eerder wel vanuit ging. Dat komt volgens GE onder andere door veranderende regelgeving in de VS waardoor de verkopen op korte termijn onder druk komen te staan.

GE ziet de vraag naar windturbines op land volgend jaar dalen. Dat komt vooral doordat wetgevers in de VS overwegen om te morrelen aan een belastingvoordeel dat bedoeld is om de realisatie van de windinstallaties te stimuleren. De regeling wordt verlengd, waardoor het minder dringend wordt om projecten op korte termijn uit te voeren. De Amerikaanse markt is de belangrijkste voor het GE-onderdeel.

Volgens GE-topman Larry Culp wordt ‘alles op alles’ gezet om de windturbinetak volgend jaar quitte te laten draaien. Maar de kans dat dat lukt is volgens hem nu minder groot dan aan het begin van het jaar.

GE Renewable Energy kampte jarenlang met structurele verliezen. Operationele verbeteringen en een stijgende vraag brachten GE er eerder dit jaar toe te voorspellen dat het bedrijf in 2022 winst zou kunnen maken.