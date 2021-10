Artsen willen speciale verpleegafdelingen voor opvang patiënten

Huisartsen willen dat er grootschalige opvanglocaties komen voor patiënten die niet meer in het ziekenhuis terechtkunnen, maar ook niet thuis kunnen verblijven. Dat soort speciale verpleegafdelingen zijn volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noodzakelijk om de huisartsenzorg overeind te houden dit najaar. ‘Dit soort locaties zijn er in de eerste corona-uitbraak ook her en der geweest in het land. We vragen dat die met spoed weer worden opgezet’, meldt de LHV.