Claimuitspraak tegen Iberia mogelijk slecht nieuws voor KLM

Luchtvaartmaatschappij Iberia moet een zestal reizigers alsnog het geld voor vliegtickets terugbetalen nadat vluchten vanwege de coronapandemie in het voorjaar van 2020 niet doorgingen. De Spaanse maatschappij had het geld al overgemaakt naar bemiddelaar Schipholtickets.nl, maar die heeft klanten nooit uitbetaald. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat de verantwoordelijkheid voor het schadeloosstellen van passagiers aan luchtvaartmaatschappijen is, waarmee Iberia alsnog geld moet overmaken. De uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor KLM.

De zaak tegen Iberia werd namens de passagiers gevoerd door stichting Aviclaim die vele duizenden gedupeerde reizigers bijstaat. De claimclub werkt volgens het principe ‘no cure no pay’, waarbij het onder meer de kosten voor de rechtszaken op zich neemt. Bij gewonnen rechtszaken houdt Aviclaim 15 tot 25 procent van het claimbedrag in. Aviclaim publiceerde de uitspraak in de Iberia-zaak dinsdag op de eigen website. Het vonnis dateert al van 15 oktober.

Volgens Aviclaim kan de uitspraak rond Iberia grote gevolgen hebben voor onder andere KLM, waar de stichting ook tegen procedeert. KLM zou geld hebben overgemaakt aan het inmiddels failliete D-Reizen voor een eveneens in het voorjaar van 2020 geannuleerde vlucht. Volgens Aviclaim is niet D-Reizen, maar KLM er verantwoordelijk voor dat het geld op de rekening van de gedupeerde reizigers staat. Volgens Aviclaim moet KLM miljoenen euro’s aan geannuleerde vliegtickets dubbel terugbetalen. De zaak tussen Aviclaim en KLM is nog onder de rechter.