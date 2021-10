Grote concertzalen hebben goede hoop voor coronapersconferentie

Evenementen in de Ziggo Dome, Rotterdam Ahoy en AFAS Live gaan door zolang dit van het kabinet mag. Dat laten de locaties aan het ANP weten na het bericht dat de kerstconcerten van de Toppers in Ahoy in december worden afgelast. Zij zeggen eerst de coronapersconferentie van komende dinsdag af te wachten en erop te rekenen dat evenementen door kunnen gaan.

Door het oplopende aantal ziekenhuisopnames komt het kabinet mogelijk met aanvullende coronamaatregelen, aldus demissionair coronaminister Hugo de Jonge. De concerten van de Toppers zijn onder meer afgelast vanwege de onduidelijkheid rondom de coronamaatregelen, zo meldde de organisatie eerder. Volgens Ahoy-directeur Jolanda Jansen ligt de keuze om de concerten te annuleren geheel bij de organisatie en niet bij Ahoy Rotterdam.

Andere evenementen, zoals de Groots Met Een Zachte G-concerten van Guus Meeuwis, gaan volgens Jansen dan ook gewoon door zolang dit kan. "Je ziet dat de besmettingen vooral thuis en op scholen plaatsvinden en niet zozeer bij evenementen. Wat ons betreft is er dan ook geen aanleiding om hier anders naar te kijken." Ze heeft goede hoop dat tijdens de komende persconferentie geen aanvullende maatregelen komen voor de evenementensector. "Ik hoop dat ze het bij feiten houden. Die laten zien dat deze sector niet verantwoordelijk is voor de ziekenhuisopnames."

Gewoon doorgaan

Ook een woordvoerster van AFAS Live zegt dat de dertig evenementen die tot en met december gepland staan "gewoon doorgaan" als de maatregelen niet veranderen. "Natuurlijk hebben we de afgelopen anderhalf jaar gezien dat de evenementenbranche als eerste op slot gaat. Toch houden we goede moed en hopen we dat de huidige maatregelen blijven zoals ze nu zijn voor de evenementenbranche."

Dat optimisme deelt Ziggo Dome-directeur Danny Damman. In de Ziggo Dome wordt onder andere Holland Zingt Hazes gehouden, met meer dan 10.000 bezoekers. "Wij gaan ervan uit dat alles wat in de agenda staat gewoon doorgaat." Tot nu toe heeft Damman nog niets gehoord over nieuwe maatregelen voor de evenementensector. De huidige maatregelen, zoals de controle op coronatoegangsbewijzen, zullen blijven, denkt hij. "Ik verwacht dat het daarbij blijft. Nou ja, dat hoop ik."