Minister Blok tevreden met resultaat EU-overleg energieprijzen

Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) is ‘tevreden’ met de uitkomst van het ingelaste EU-beraad over de energiecrisis. In Luxemburg werden geen nieuwe maatregelen op korte termijn genomen in verband met de sterk gestegen prijsstijgingen. ‘Voor Nederland is dat prima’, zei hij na afloop van de vergadering.

Nederland steunt de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, in de aanpak om vooralsnog alleen maatregelen op nationaal niveau toe te staan om de pijn van hoge energienota’s te verzachten. Dat kan door tijdelijk de btw op energie te verlagen of burgers en kleine bedrijven financieel tegemoet te komen, bijvoorbeeld met vouchers zoals in Nederland. Acht andere lidstaten waaronder Duitsland en Luxemburg staan eveneens openlijk achter die aanpak. Maar enkele andere EU-landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Griekenland, vragen om drastische actie op Europees niveau, zoals het gezamenlijk inkopen en opslaan van gas.

Nederland en zijn acht bondgenoten zijn fel tegen het openbreken van de Europese energiemarkt. ‘Europa is onderling verbonden met gas- en elektriciteitsleidingen’, licht hij toe. De demissionair VVD-bewindsman vreest dat als de EU-landen verandering van hun eigen energiemarkt ter discussie stellen dat tot onzekerheid bij de leveranciers, zoals Rusland, leidt. ‘Van centrale gasinkoop gaat de prijs ook niet omlaag. Als de EU zegt: wij willen minder betalen, dan gaat het naar Azië.’

In Nederland zijn er bovendien geen zorgen over leveringszekerheid. ‘Voor de huishoudens is er gas genoeg’, aldus Blok.