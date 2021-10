Advocaat: ongemotiveerd ‘laptopverbod’ EBI maakt werk onmogelijk

Strafadvocaat Sander Janssen heeft in een uitvoerige brief aan de directie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught ernstig bezwaar gemaakt tegen het onlangs ingevoerde verbod op het binnenbrengen van laptops of andere gegevensdragers. Volgens de raadsman, die meerdere in de EBI vastgezette cliënten heeft, maakt het verbod het hem onmogelijk adequate rechtsbijstand te verlenen. Janssen publiceerde zijn brief dinsdag op Twitter.

Het verbod is ingevoerd uit veiligheidsoverwegingen, vermoedelijk na de recente aanhouding van advocaat Youssef T., een neef van Ridouan Taghi. T. trad op als een van de advocaten van de in de EBI in voorarrest zittende Taghi en had maandenlang vrije toegang tot hem. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat T. heeft gefungeerd als ‘boodschapper’ tussen Taghi en de buitenwereld.

Volgens Janssen maakt de EBI-directie op geen enkele manier duidelijk dat laptops van advocaten de veiligheid binnen de muren van EBI in gevaar zouden brengen. Zonder verdere toelichting noemt de raadsman die stelling ‘niet begrijpelijk’.

Omvangrijke dossier

Janssen staat onder anderen Willem Holleeder en Omar L. bij. Zij zijn het middelpunt van zeer omvangrijke dossiers, die tienduizenden pagina’s tellen. Janssen wijst er in zijn brief op dat de EBI zelf heeft aangedrongen op het gebruik van digitale dossiers, omdat de inrichting geen plek meer had voor de enorme hoeveelheden papier. Omvangrijke dossiers worden alleen nog digitaal verstrekt. Een zinvolle bespreking van een dossier tussen advocaat en cliënt kan alleen als zij het dossier bij de hand hebben, op een laptop, stelt Janssen.

De advocaat zegt aan te nemen dat de kwestie rond advocaat Youssef T. de aanleiding is voor de maatregelen van de EBI-directie. Volgens hem geeft het geen pas om na zo’n incident alle advocaten over één kam te scheren en hen het leveren van rechtsbijstand ‘in juist de meest complexe en ernstige strafzaken te bemoeilijken of zelfs onmogelijk te maken’. De genomen maatregel is een aantasting van het grondrecht van een verdachte zijn zaak goed voor te bereiden, stelt hij. Op Twitter nodigt hij zijn vakgenoten de inhoud van zijn brief te gebruiken bij het maken van bezwaar.