Pakketbezorger UPS profiteert van prijsverhogingen

Sinds de coronapandemie zijn veel meer consumenten online gaan shoppen. Door de grote vraag naar pakketbezorging kon UPS de prijzen verhogen zonder te vrezen voor weglopende klanten. Daarnaast koos het bedrijf er steeds vaker voor minder lucratieve klanten te laten zitten en vooral klussen met hogere winstmarges aan te nemen.

De opbrengst per pakket lag in het derde kwartaal daardoor zo’n 13 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020. De gehele omzet steeg met 9,2 procent tot 23,2 miljard dollar (20 miljard euro), wat een minder sterke stijging is dan in de voorgaande kwartalen. Maar de operationele winst, dus het resultaat voor bijvoorbeeld afschrijvingen en belastingen, steeg met bijna 23 procent tot 2,9 miljard dollar.

De resultaten waren beter dan waar analisten in doorsnee op rekenden. Wereldwijd zorgen tekorten aan containers en andere capaciteitsproblemen voor vertragingen in de aanvoer van goederen, maar UPS lijkt kostenstijgingen prima op te kunnen vangen. Het bedrijf verwacht voor heel 2021 een iets hogere winstmarge dan waar het eerder op rekende.