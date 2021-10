Ophokplicht raakt Venray, Ede en Barneveld sterk

De landelijke ophokplicht voor pluimvee die minister Carola Schouten van Landbouw dinsdag afkondigde zal vooral sterk gevoeld worden in de gemeenten Venray, Ede en Barneveld. In deze gemeenten is een kwart van de Nederlandse bedrijven met legkippen gevestigd, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 2020.