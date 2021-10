Geen akkoord EU-energieministers over nieuwe maatregelen

De EU-landen blijven verdeeld over de aanpak van de energiecrisis. De energieministers zijn het tijdens een ingelaste vergadering in Luxemburg niet eens geworden over nieuwe maatregelen op korte termijn. Volgens Eurocommissaris Kadri Simson (energie) is niet de manier waarop de Europese energiemarkt is geregeld het probleem van de sterk gestegen prijzen maar de uitzonderlijke, volgens haar tijdelijke, vraag tegenover onvoldoende aanbod, zei ze na afloop van een eerste werksessie.